Бражко рассказал, как изменилась молодежная сборная с приходом Унаи Мальгосы

Полузащитник молодежной сборной Украины Владимир Бражко поделился мыслями о капитанстве в составе сине-желтых и рассказал, что изменилось в команде после прихода Унаи Мальгосы.

- В недавнем классическом дерби с "Шахтером" ты вывел "Динамо" на поле с капитанской повязкой. А перед этим такую возможность получил и в молодежной команде. Это честь или дополнительное давление для футболиста?

- Для меня это прежде всего честь. Давление, конечно, будет, но на это нужно не обращать внимания. Я - капитан, и я представляю всю команду. Я должен быть лидером и решать все проблемы как на футбольном поле, так и за его пределами.

- Под руководством тренерского штаба Унаи Мельгосы молодежка пока провела три официальных матча. По твоему мнению, успела ли команда уже понять требования тренеров? И видишь ли какие-то отличия от того, как было во время сотрудничества с тренерским штабом Руслана Ротаня?

- Мы с каждым сбором становимся лучше как команда, но, конечно, есть куда расти. Больше работаем, больше понимаем друг друга. Определенные изменения в подходах к работе, конечно, есть, но главное — выполнять требования тренерского штаба.

- Можешь выделить какие-то концептуальные моменты, какой футбол ожидает видеть от молодежки Унаи Мельгоса?

- Более быстрый переход из обороны в атаку, более вертикальный футбол, необходимость как можно быстрее принимать решения.