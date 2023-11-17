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1:0. Украинская молодежка ушла на перерыв матча с Люксембургом, ведя в счете

Молодежная сборная Украины
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Голом отличился Ванат

1:0. Украинская молодежка ушла на перерыв матча с Люксембургом, ведя в счете

ФК "Динамо" / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Молодежная сборная Украины проводит матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2025 U-21 против сверстников из Люксембурга. Игра началась в 20.00.

Украинская молодежка ушла на перерыв матча с Люксембургом, ведя в счете 1:0. Голом отметился футболист киевского "Динамо" Владислав Ванат, ассист на счету Волошина.

Добавим, что сейчас молодежная сборная Украины лидирует в турнирной таблице своей группы. UA-Футбол проводит текстовую трансляция матча >>>

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