1:0. Украинская молодежка ушла на перерыв матча с Люксембургом, ведя в счете
Голом отличился Ванат
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Молодежная сборная Украины проводит матч четвертого тура группового этапа квалификации Евро-2025 U-21 против сверстников из Люксембурга. Игра началась в 20.00.
Украинская молодежка ушла на перерыв матча с Люксембургом, ведя в счете 1:0. Голом отметился футболист киевского "Динамо" Владислав Ванат, ассист на счету Волошина.
Добавим, что сейчас молодежная сборная Украины лидирует в турнирной таблице своей группы. UA-Футбол проводит текстовую трансляция матча >>>
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