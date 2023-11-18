Арсений Батагов: Мы переигрывали полностью соперника
Защитник молодежной сборной о матче против Люксембурга
Фото: УАФ
Игрок молодежной сборной Украины Арсений Батагов прокомментировал победу над Люксембургом 4:0 в матче отбора к Евро-2025.
"Хорошо сыграли командно, создали очень много моментов. Мы переигрывали полностью соперника"
"Это мой дебютный матч за сборную. Из этого состава у меня, наверное, больше всего матчей, но я еще не забивал. Ребята поздравили. Радовались больше, чем я", — рассказал Батагов в эфире "Суспільне спорт".
Напомним, в этом матче Арсений Батагов забил гол и отдал результативную передачу. Сейчас сборная Украины единолично лидирует в группе F, имея в активе 12 очков.
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