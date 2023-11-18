Арсений Батагов: Мы переигрывали полностью соперника

Игрок молодежной сборной Украины Арсений Батагов прокомментировал победу над Люксембургом 4:0 в матче отбора к Евро-2025.

"Хорошо сыграли командно, создали очень много моментов. Мы переигрывали полностью соперника"

"Это мой дебютный матч за сборную. Из этого состава у меня, наверное, больше всего матчей, но я еще не забивал. Ребята поздравили. Радовались больше, чем я", — рассказал Батагов в эфире "Суспільне спорт".