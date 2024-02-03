Количество потенциальных соперников сборной Украины на ОИ-2024 из Латинской Америки сократилось до четырех

Летом 2024-го года Украина впервые в своей истории будет представлена в футбольном турнире Олимпийских Игр. Мужская сборная U-21 сыграет на групповом этапе, где будут разыгрываться путевки в плей-офф.

В группе соперниками Украины точно не будут три другие представители Европы – Франция, Израиль, Испания. Точно в группе будет одна сборная из Африки (Марокко, Египет, Мали) или Азии. А, возможно, по одной из Африки и Азии.

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Также потенциальными соперниками будут сборные США/Доминиканской Республики (зона КОНКАКАФ), Новой Зеландии (Океания), а также два представителя КОНМЕБОЛ (Южная Америка).

В зоне Южной Америки, собственно, недавно количество потенциальных участников Олимпиады-2024, а следовательно – и потенциальных соперников Украины, сократилось с десяти до четырех. После общего этапа отбора, в финальную стадию вышли сборные:

Аргентины;

Бразилии;

Парагвая;

Венесуэлы.

В течение нескольких следующих дней они сыграют по одному матчу между собой, после чего и будут определены две сборные, которые сыграют на Олимпийских Играх-2024.

Участники мужского турнира по футболу на Олимпийских Играх-2024 по состоянию на сейчас:

Украина, Испания, Франция, Израиль (Европа) ;

Мали, Марокко, Египет (Африка) ;

США, Доминиканская Республика (Северная Америка) ;

Новая Зеландия (Океания) .

Гвинея имеет место в межконтинентальном африканско-азиатском плей-офф.

Еще шесть участников определяются.