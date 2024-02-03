Количество потенциальных соперников сборной Украины на ОИ-2024 из Латинской Америки сократилось до четырех
Еще состоится финальный этап отбора
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Летом 2024-го года Украина впервые в своей истории будет представлена в футбольном турнире Олимпийских Игр. Мужская сборная U-21 сыграет на групповом этапе, где будут разыгрываться путевки в плей-офф.
В группе соперниками Украины точно не будут три другие представители Европы – Франция, Израиль, Испания. Точно в группе будет одна сборная из Африки (Марокко, Египет, Мали) или Азии. А, возможно, по одной из Африки и Азии.
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Также потенциальными соперниками будут сборные США/Доминиканской Республики (зона КОНКАКАФ), Новой Зеландии (Океания), а также два представителя КОНМЕБОЛ (Южная Америка).
В зоне Южной Америки, собственно, недавно количество потенциальных участников Олимпиады-2024, а следовательно – и потенциальных соперников Украины, сократилось с десяти до четырех. После общего этапа отбора, в финальную стадию вышли сборные:
- Аргентины;
- Бразилии;
- Парагвая;
- Венесуэлы.
В течение нескольких следующих дней они сыграют по одному матчу между собой, после чего и будут определены две сборные, которые сыграют на Олимпийских Играх-2024.
Украина, Испания, Франция, Израиль (Европа);
Мали, Марокко, Египет (Африка);
США, Доминиканская Республика (Северная Америка);
Новая Зеландия (Океания).
Гвинея имеет место в межконтинентальном африканско-азиатском плей-офф.
Еще шесть участников определяются.
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