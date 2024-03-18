Сборная Украины U-21 начинает подготовку к мартовским матчам

Сегодня, 18 марта в Турции молодежная сборная Украины начинает свою работу перед мартовскими поединками - товарищеским с Марокко U-23 и официальным в рамках квалификации Евро-2025 (U-21) против Азербайджана.

В воскресенье команда Унаи Мельгосы собралась в Киеве, после чего отправилась в Молдову. Ночью делегация вылетела из Кишинева в Анталью и под утро добралась до места дислокации. Группа игроков, которые были задействованы в тренировочном процессе национальной сборной (Руслан Нещерет, Константин Вивчаренко, Олег Очеретько, Назар Волошин, Арсений Батагов и Валентин Рубчинский), прибыла в лагерь молодежной команды из Малаги транзитом через Стамбул.

Напомним, 26 марта в рамках отбора молодежного чемпионата Европы состоится поединок Азербайджан - Украина, который пройдет в Баку на "Азерсун Арена". Встреча начнется в 14:00 по Киеву. Перед этим сине-желтые проведут товарищеский матч с командой Марокко U-23. Игра состоится 22 марта на стадионе "Мардан" в Анталье. Начало - в 20:00 по Киеву. Добавим, что с пятью победами в пяти матчах команда Унаи Мельгосы уверенно возглавляет таблицу группы F.

Состав молодежной сборной Украины

Вратари: Павел Исенко ("Ворскла" Полтава), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Яков Кинарейкин ("Днепр-1" Днепр).

Защитники: Илья Крупский ("Ворскла" Полтава), Константин Вивчаренко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Заря" Луганск), Артем Смоляков ("Полесье" Житомир), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба - "Рух" Львов), Владимир Салюк ("Черноморец" Одесса).

Полузащитники: Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия), Евгений Павлюк ("Ворскла" Полтава), Назар Волошин ("Динамо" Киев), Валентин Рубчинский, Олег Очеретько (оба - "Днепр-1" Днепр), Александр Яцык ("Заря" Луганск), Максим Хлань ("Лехия", Польша), Борис Крушинский ("Полесье" Житомир), Илья Квасница ("Рух" Львов), Иван Варфоломеев ("Слован", Чехия), Максим Брагару ("Черноморец" Одесса).

Нападающие: Игорь Горбач ("Заря" Луганск), Игорь Краснопир ("Оболонь" Киев).