Мудрик: Все хотели бы сыграть на Олимпиаде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер "
"Думаю, все хотели бы сыграть там.
Отпустит ли "Челси"? Честно говоря, я еще не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили", – сказал Мудрик.
Напомним, что сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.
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Источник:Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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