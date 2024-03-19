Мудрик: Все хотели бы сыграть на Олимпиаде

Украинский вингер " Челси " Михаил Мудрик заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже за сборную Украины.

"Думаю, все хотели бы сыграть там. Отпустит ли "Челси"? Честно говоря, я еще не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили", – сказал Мудрик.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.