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Мудрик: Все хотели бы сыграть на Олимпиаде

Молодежная сборная Украины
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Мудрик: Все хотели бы сыграть на Олимпиаде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик заявил, что хотел бы сыграть на Олимпиаде-2024 в Париже за сборную Украины.

"Думаю, все хотели бы сыграть там.

Отпустит ли "Челси"? Честно говоря, я еще не общался с ними. Очень хотелось бы, чтобы отпустили", – сказал Мудрик.

Напомним, что сборная Украины впервые в истории сыграет на Олимпиаде. В турнире могут сыграть не более 3-х игроков старше 23 лет.

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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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