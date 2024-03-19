Мельгоса: В матче с Марокко хотелось бы проверить как можно больше игроков

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса ответил на вопросы пресс-службы УАФ.

В этом месяце молодежка проведет товарищеский матч с Марокко U-23 (22 марта) и официальный в рамках квалификации Евро-2025 (U-21) против Азербайджана (26 марта).

- Беспокоят ли вас кадровые вопросы? Кого не удалось вызвать по разным причинам? Все ли здоровы?

- Мы сформировали финальную заявку после того, как наступило понимание, кто из игроков поедет в национальную сборную. Также мы учитывали, кто из потенциальных кандидатов травмирован. Надеюсь, что все, кто вошел в финальную заявку, будут здоровы.

- Какие выводы вы сделали после вашего прошлогоднего матча с Азербайджаном?

- Это была сложная игра. Мы пробовали, но не без труда нашли способ, как нанести азербайджанцам наибольшие проблемы. Мы знали, что они будут защищаться и что нам надо быть готовыми к контратакам. Мой вывод - нам нужно улучшить свою игру, чтобы провести качественный матч против Азербайджана и продолжить нашу положительную серию.

- На поединке Азербайджан - Англия будет кто-то из представителей тренерского штаба?

- Всю неделю мы будем вместе работать в Анталье, проведем товарищескую игру против Марокко U-23. Конечно, посмотрим и матч Азербайджана против Англии, но не вживую, а по видео.

- Какой информацией владеете о марокканцах?

- Наиболее важным является то, что они сменили главного тренера. Мы знаем о качествах, присущих этой сборной, в ее составе креативные игроки, способные действовать один в один. Посмотрим. Но однозначно это будет хороший тест для нас. Как я всегда говорю, нам нужно быть приближенными к лучшим версиям самих себя, чтобы удачно себя проявить против таких команд.

- В поединке с Марокко вы попробуете поэкспериментировать с составом или сделаете ставку на основных игроков?

- Этот матч важен в частности потому, что у нас хороший соперник. И игроки должны проявить себя. Мы хотим предоставить им такую возможность. Хотелось бы проверить как можно больше исполнителей на поле в этом поединке, - сказал Мельгоса.