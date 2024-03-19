  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Мельгоса: В матче с Марокко хотелось бы проверить как можно больше игроков
В тренде

Мельгоса: В матче с Марокко хотелось бы проверить как можно больше игроков

Молодежная сборная Украины

Молодежка сине-желтых готовится к мартовским играм

Мельгоса: В матче с Марокко хотелось бы проверить как можно больше игроков

Фото: УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины U-21 Унаи Мельгоса ответил на вопросы пресс-службы УАФ.

В этом месяце молодежка проведет товарищеский матч с Марокко U-23 (22 марта) и официальный в рамках квалификации Евро-2025 (U-21) против Азербайджана (26 марта).

- Беспокоят ли вас кадровые вопросы? Кого не удалось вызвать по разным причинам? Все ли здоровы?

- Мы сформировали финальную заявку после того, как наступило понимание, кто из игроков поедет в национальную сборную. Также мы учитывали, кто из потенциальных кандидатов травмирован. Надеюсь, что все, кто вошел в финальную заявку, будут здоровы.

- Какие выводы вы сделали после вашего прошлогоднего матча с Азербайджаном?

- Это была сложная игра. Мы пробовали, но не без труда нашли способ, как нанести азербайджанцам наибольшие проблемы. Мы знали, что они будут защищаться и что нам надо быть готовыми к контратакам. Мой вывод - нам нужно улучшить свою игру, чтобы провести качественный матч против Азербайджана и продолжить нашу положительную серию.

- На поединке Азербайджан - Англия будет кто-то из представителей тренерского штаба?

- Всю неделю мы будем вместе работать в Анталье, проведем товарищескую игру против Марокко U-23. Конечно, посмотрим и матч Азербайджана против Англии, но не вживую, а по видео.

- Какой информацией владеете о марокканцах?

- Наиболее важным является то, что они сменили главного тренера. Мы знаем о качествах, присущих этой сборной, в ее составе креативные игроки, способные действовать один в один. Посмотрим. Но однозначно это будет хороший тест для нас. Как я всегда говорю, нам нужно быть приближенными к лучшим версиям самих себя, чтобы удачно себя проявить против таких команд.

- В поединке с Марокко вы попробуете поэкспериментировать с составом или сделаете ставку на основных игроков?

- Этот матч важен в частности потому, что у нас хороший соперник. И игроки должны проявить себя. Мы хотим предоставить им такую возможность. Хотелось бы проверить как можно больше исполнителей на поле в этом поединке, - сказал Мельгоса.

По теме
yellow-arrow
Мудрик: Все хотели бы сыграть на Олимпиаде
yellow-arrow
Суперматч для сборной Украины, Бразилия на Уэмбли и щепотка УПЛ. Расписание футбола на 18 – 24 марта
yellow-arrow
Сборная Украины U-21 начинает подготовку к мартовским матчам
Украина U-21 Унаи Мельгоса
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости