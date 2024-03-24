Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча

Команда Руслана Ротаня начинает свою подготовку к предстоящей Олимпиаде с поединка против молодежной сборной Японии.

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"Самураи", в отличие от "сине-желтых", еще не добыли свою путевку на мужской футбольный турнир Олимпийских игр 2024 во Франции.

В распоряжении наставника нашей сборной на эту игру есть только 19 исполнителей, поэтому стоит ожидать достаточно экспериментальный стартовый состав.

Напомним, украинцы попали в группу B, где летом сыграют против сверстников из Аргентины, Марокко и команды из Азии.

Товарищеский матч Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины состоится в понедельник, 25-го марта 2024-го года, в 12:15.

Смотреть трансляцию матча можно официальном Youtube-канале УАФ.