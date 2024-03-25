Олимпийская сборная Украины U23 по футболу проиграла Японии в своем дебютном матче. Видео
0:2
УАФ
Олимпийская сборная Украины по футболу в своем дебютном поединке уступила Японии (0:2).
В первом тайме на 48-й минуте гол забил Кейн Сато. На 76' японцы окончательно закрепили свою победу. Сатоши Танака - автор забитого мяча.
Этот поединок стал для украинцев первым шагом в подготовке к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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