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Олимпийская сборная Украины U23 по футболу проиграла Японии в своем дебютном матче. Видео

Молодежная сборная Украины
Обновлено

0:2

Олимпийская сборная Украины U23 по футболу проиграла Японии в своем дебютном матче. Видео

УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная Украины по футболу в своем дебютном поединке уступила Японии (0:2).

В первом тайме на 48-й минуте гол забил Кейн Сато. На 76' японцы окончательно закрепили свою победу. Сатоши Танака - автор забитого мяча.

Этот поединок стал для украинцев первым шагом в подготовке к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже.

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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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