Олимпийская сборная Украины U23 по футболу проиграла Японии в своем дебютном матче. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу в своем дебютном поединке уступила Японии (0:2).

В первом тайме на 48-й минуте гол забил Кейн Сато. На 76' японцы окончательно закрепили свою победу. Сатоши Танака - автор забитого мяча.

Этот поединок стал для украинцев первым шагом в подготовке к Олимпийским играм 2024 года, которые состоятся в Париже.