Мельгоса назвал состав Украины U-21 на игру против Азербайджана U-21

Сегодня, 26 марта молодежная сборная Украины проведет поединок против Азербайджана в рамках отборочного турнира Евро-2025 U-21. Наставник "сине-желтых" Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир.

Запасные: Кинарейкин, Вивчаренко, Роман, Крушинский, Павлюк, Варфоломеев, Квасница, Горбач, Хлань.

Матч между командами начнется в 14:00, а UA-Football проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.