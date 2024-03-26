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Мельгоса назвал состав Украины U-21 на игру против Азербайджана U-21

Молодежная сборная Украины

Игра начнется в 14:00

Мельгоса назвал состав Украины U-21 на игру против Азербайджана U-21

Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін

Новина українською

Сегодня, 26 марта молодежная сборная Украины проведет поединок против Азербайджана в рамках отборочного турнира Евро-2025 U-21. Наставник "сине-желтых" Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.

Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир.

Запасные: Кинарейкин, Вивчаренко, Роман, Крушинский, Павлюк, Варфоломеев, Квасница, Горбач, Хлань.

Матч между командами начнется в 14:00, а UA-Football проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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