Мельгоса назвал состав Украины U-21 на игру против Азербайджана U-21
Игра начнется в 14:00
Фото: УАФ/ Автор - Анатолій Репін
Сегодня, 26 марта молодежная сборная Украины проведет поединок против Азербайджана в рамках отборочного турнира Евро-2025 U-21. Наставник "сине-желтых" Унаи Мельгоса определился со стартовым составом на игру.
Украина U-21: Нещерет, Смоляков, Батагов, Салюк, Крупский, Яцык, Очеретько, Рубчинский, Волошин, Брагару, Краснопир.
Запасные: Кинарейкин, Вивчаренко, Роман, Крушинский, Павлюк, Варфоломеев, Квасница, Горбач, Хлань.
Матч между командами начнется в 14:00, а UA-Football проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
- Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Исландии в квалификации к ЧМ-2018? Квиз от UA-Футбол
- Есть ли Цыганков? Определилась заявка сборной Украины на матч с Исландией
- Япония U-23 - Олимпийская сборная Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн