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Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
Азербайджан U21 - Украина U21: Прогноз и анонс матча ⋉ 26.03.2024 ⋊ Отбор ЧЕ-2025 на UA-Футбол
Фото прес-служби УАФ
В Баку молодежная сборная Украины сыграет свой шестой матч отбора на Чемпионат Европы-2025. Пока подопечные Унаи Мельгосы не теряли зачетных пунктов. Надеемся, что победная серия продолжится.
Отбор на ЧЕ-2025. Группа F
26.03.2024. 14:00. Баку. "Азерсун Арена"
Азербайджан U21 - Украина U21
Видеотрансляция - Общественное, YouTube-канал УАФ
Азербайджан U21: последние новости
Подопечные Алиева в нынешнем отборочном турнире не впечатляют: за пять матчей они набрали всего три зачетных пункта. Единственную победу молодежная сборная Азербайджана одержала в противостоянии с Люксембургом – 3:2. У будущего соперника сборной Украины существенные проблемы в защите – одиннадцать пропущенных голов. С конструктивом также все очень плачевно – всего четыре забитых мяча в нынешнем отборе. Азербайджанцы вроде и создают моменты, но реализовать их не могут.
На прошлой неделе подопечные Алиева дома без шансов проиграли Англии – 1:5. Это ожидаемый результат, ведь соперники разного уровня. Безусловно, этот соперник явно ниже классомклассу, как по индивидуальному уровню, так и по общей структуре и организации. Однако недооценивать его не стоит.
Среди лидеров этой сборной стоит отметить 19-летнего игрока "Карабаха" Нуримана Ахундзаде, который уже даже успел забить в Лиге Европы.
Ориентировочный состав сборной Азербайджана U21: Самигуллин – Ахмадов, Дамадаев, Гусейнов, Маммадов, Сафаров – Джафаров, Юсифи, Э.Сафаров, Ахундзаде – Салянский
Украина U21: последние новости
Украинская молодежка под руководством Унаи Мельгосы продолжает уверенно шагать по пути квалификации. Наша сборная выиграла все свои пять матчей и пропустила всего два гола. Забить в ворота украинцев смогли только футболисты сборной Англии. В пятницу коллектив Мельгосы сыграл спарринг против олимпийской сборной Марокко – 1:0. Важно, что даже не в оптимальном составе украинцы соблюдали структуру игры, пытались доминировать большую часть игрового времени. Моментов было не так много, но чувствовалась солидность. Тренерский штаб справился со своей основной задачей – проверить как можно больше игроков против конкурентного соперника.
В матче против Азербайджана "сине-желтым" снова придется проходить массированную защиту соперника, а в первой игре до перерыва с этим были проблемы. Надеемся, что украинцы сыграют более эффективно в атаке и смогут воспользоваться ошибками оппонентов.
Ориентировочный состав сборной Украины U21: Нещерет – Салюк, Батагов, Роман, Смоляков – Очеретько, Рубчинский, Брагару – Волошин, Краснопир, Квасница.
Украина U21 – Азербайджан U21. Личные встречи
Эти сборные между собой сыграли трижды – победа Украины, ничья и победа Азербайджана. Прервать безвыигрышную серию против этого соперника украинцы смогли в ноябре прошлого года. В рамках товарищеского матча коллективы расписали ничью, а еще однажды на турнире в честь Валерия Лобановского был сильнее Азербайджан.
Факты и цифры
Молодежная сборная Украины шесть предыдущих матчей выиграла;
В трех предыдущих играх украинцы не пропускали;
Украинцы пропустили всего два гола в квалификации;
Азербайджан выиграл всего одну игру в нынешнем отборе на Евро-2025
Азербайджан U21 – Украина U21. Турнирное положение команд
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Украина
|5
|5
|0
|0
|11-1
|+10
|15
|2
|Англия
|6
|5
|0
|1
|24-4
|+20
|15
|3
|Сербия
|6
|3
|1
|2
|8-14
|-6
|10
|4
|Люксембург
|7
|1
|1
|5
|4-16
|-12
|4
|5
|Северная Ирландия
|5
|1
|0
|4
|2-7
|-5
|3
|6
|Азербайджан
|5
|1
|0
|4
|4-11
|-7
|3
Азербайджан U21 – Украина U21. Ставка и коэффициенты
Азербайджан U21 – Украина U21. Прогноз на матч от UA-Футбол
Легкой прогулки подопечным Мельгосы не стоит ожидать. Безусловно, украинцы фавориты этого противостояния, но нужно это доказать на футбольном поле. Тем не менее, "сине-желтые" должны выигрывать свой шестой матч в отборе на Чемпионат Европы. Возможно, с таким же минимальным счетом как и в ноябре, но главное – это три очка. Прогноз – победа молодежной сборной Украины (1.35).
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