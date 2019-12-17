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Милевский: В ЛЧ хотел бы сыграть с Зенитом. Рака увидеть

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Ну или какие-нибудь Реал или Ювентус

Милевский: В ЛЧ хотел бы сыграть с Зенитом. Рака увидеть
Новина українською

Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, с какими командами хотел бы сыграть на групповом этапе ЛЧ.

"Реал" какой-нибудь, "Ювентус"… Русскую команду какую-нибудь… "Зенит" тот же…

Почему "Зенит"? Рака увидеть", – сказал Милевский.

Отметим, что брестское "Динамо" начнет пробиваться в группу ЛЧ с первого раунда квалификации турнира.

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В статье: Ярослав Ракицкий Артем Милевский Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Брест)
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