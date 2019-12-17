Милевский: В ЛЧ хотел бы сыграть с Зенитом. Рака увидеть
Ну или какие-нибудь Реал или Ювентус
Украинский нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский рассказал, с какими командами хотел бы сыграть на групповом этапе ЛЧ.
"Реал" какой-нибудь, "Ювентус"… Русскую команду какую-нибудь… "Зенит" тот же…
Почему "Зенит"? Рака увидеть", – сказал Милевский.
Отметим, что брестское "Динамо" начнет пробиваться в группу ЛЧ с первого раунда квалификации турнира.
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Источник:Instagram
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