Вернидуб прошел стажировку у Реброва
Тренер посмотрел, как работает Ференцварош
Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси с солигорским "Шахтером", вместе с одним из тренеров "Александрии" Юрием Гурой прошли стажировку в "Ференцвароше".
Украинские наставники провели в Будапеште одну неделю и наблюдали за тренировочным процессом местного клуба, который тренирует их соотечественник Сергей Ребров.
Отметим, что Вернидуб возглавил "Шахтер" в ноябре и выиграл с командой свой первый матч (последний матч сезона), после чего "горняки" ушли в отпуск.
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Источник:Сегодня
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
19.12.2019 в 02:22
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