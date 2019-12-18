Вернидуб прошел стажировку у Реброва

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси с солигорским "Шахтером", вместе с одним из тренеров "Александрии" Юрием Гурой прошли стажировку в "Ференцвароше".

Украинские наставники провели в Будапеште одну неделю и наблюдали за тренировочным процессом местного клуба, который тренирует их соотечественник Сергей Ребров.

Отметим, что Вернидуб возглавил "Шахтер" в ноябре и выиграл с командой свой первый матч (последний матч сезона), после чего "горняки" ушли в отпуск.