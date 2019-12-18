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Вернидуб прошел стажировку у Реброва

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(1 голосов)

Тренер посмотрел, как работает Ференцварош

Вернидуб прошел стажировку у Реброва
Новина українською

Бывший тренер "Зари" Юрий Вернидуб, который сейчас работает в Беларуси с солигорским "Шахтером", вместе с одним из тренеров "Александрии" Юрием Гурой прошли стажировку в "Ференцвароше".

Украинские наставники провели в Будапеште одну неделю и наблюдали за тренировочным процессом местного клуба, который тренирует их соотечественник Сергей Ребров.

Отметим, что Вернидуб возглавил "Шахтер" в ноябре и выиграл с командой свой первый матч (последний матч сезона), после чего "горняки" ушли в отпуск.

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В статье: Сергей Ребров Юрий Вернидуб Шахтер (Солигорск) Ференцварош (Будапешт)
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
19.12.2019 в 02:22
Странная стажировка как для Вернидуба. Чего такого добился Ребров на европейской арене, чтобы у него тренировался тренер, имеющий гораздо больший тренерский стаж. Ничего. А венгерский чемпионат - один из самых слабых в Европе.
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