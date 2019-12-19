Зозуля: Я получил поддержку от президента Украины, будет ли президент любой страны поддерживать нациста?

Украинский форвард "Альбасете" Роман Зозуля дал пресс-конференцию испанским СМИ, ответив на вопросы относительно скандального эпизода в недавнем матче против "Райо Вальекано", когда фаны оскорбляли игрока и называли его нацистом.

"Я футболист и патриот Украины. Конечно, я поддерживаю свою страну, но я аполитичен и не являюсь приверженцем какой-либо идеологии. Я получил поддержку от президента Украины и хочу спросить: будет ли любой президент поддерживать нациста?

Спасибо всему украинскому народу за поддержку. Также я благодарен и людям, которые борются за мир во всем мире. Спасибо президенту Украины за поддержку. Хотел бы поблагодарить всех в целом, Испанию за поддержку. Для меня Испания – второй дом. Здесь я уже три года и я люблю эту страну.

Большое спасибо "Альбасете" за поддержку. Никогда в жизни не видел такой гостеприимной команды по отношению ко мне. Я всегда буду с вами. За всю жизнь не смогу отблагодарить за все, что клуб сделал для меня.

Подам ли я судебные иски? Еще не знаю. Мы проведем встречу с руководством клуба, уверен, мы примем какое-то решение. Моя семья поддерживает меня и знает, что все это неправда. Моя дочь спрашивает, а я не знаю, что ответить.

Все началось, когда я подписал контракт с "Райо Вальекано". Фаны сказали, что такое будет происходить, потому что я поддерживаю украинскую армию, а они на противоположной стороне. И они не собираются менять свою позицию.

Сначала я не хотел ехать на этот матч, но партнеры по команде сказали, что хотят, чтобы я был там. Это моя семья. Жена тоже сказала, что нужно ехать на матч. Я профессионал, поэтому был на той встрече", – сказал Зозуля.