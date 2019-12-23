Селезнев забил шестой гол в сезоне
Третий в чемпионате
Вчера, 22 декабря, в матче 16 тура первой лиги Турции (вторая по значению) украинский нападающий "Бурсаспора" Евгений Селезнев на 36 минуте забил гол.
Своим мячом 34-летний экс-игрок национальной сборной Украины открыл счет в матче против "Менемен Беледияспор".
Команда Бурсаспора не поддержала настроения украинца и уступила в итоге 1:2.
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Украинец отыграл весь матч.
Для Евгения Селезнева это был 15 матч в сезоне. На его счету по 3 гола в чемпионате и столько же в Кубке, а также две результативные передачи.
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