Зинченко начнет матч с Вулверхэмптоном в запасе

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко остался в запасе своей команды на выездной матч 19-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном".

Матч начнется в 21:45.

Также отметим, что Алекс в нынешнем сезоне сыграл за "Сити" 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

How we line-up against Wolves tonight! ????



Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Mendy, Rodrigo, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Bravo, Gundogan, Zinchenko, Angelino, Cancelo, Foden, E Garcia



