RFEF временно приостановила действие наказания Райо за инцидент с Зозулей
Все должно быть согласно регламенту
Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, которые были наложены на клуб Сегунды "Райо Вальекано" за травлю украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.
Клуб получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.
Впрочем, по информации Marca, RFEF установил, что у "Райо Вальекано" не было достаточно времени для подачи апелляции, что предусмотрено регламентом, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.
Таким образом, штрафные санкции не будут распространяться на ближайший матч "Райо" c "Жироной", ну а клуб может в установленном порядке подать апелляцию, если посчитает нужным.
Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.