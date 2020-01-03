RFEF временно приостановила действие наказания Райо за инцидент с Зозулей

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) временно приостановил действие санкций, которые были наложены на клуб Сегунды "Райо Вальекано" за травлю украинского форварда "Альбасете" Романа Зозули.

Клуб получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча.

Впрочем, по информации Marca, RFEF установил, что у "Райо Вальекано" не было достаточно времени для подачи апелляции, что предусмотрено регламентом, так как следующий домашний матч команда проведет уже 5 января.

Таким образом, штрафные санкции не будут распространяться на ближайший матч "Райо" c "Жироной", ну а клуб может в установленном порядке подать апелляцию, если посчитает нужным.

Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.