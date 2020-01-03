Марко Девич покинул сербский Вождовац
Форвард стал свободным агентом
Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич остался без команды. Его контракт с "Вождовацем" был расторгнут по взаимному согласию сторон.
Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Вместе с ним сотрудничество с клубом прекратил Милош Михайлов. "Вождовац" желает двум футболиста успехов в дальнейшей карьере.
Девич подписал контракт с сербской командой летом 2019 года. Всего за полгода смог забить 4 гола, проведя при этом 13 матчей.
Напомним, что Девич хорошо знаком болельщикам чемпионата Украины своей игрой за "Шахтер" и "Металлист". Также имеет в активе 35 матчей за сборную Украины.
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Источник:ФК "Вождовац"
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04.01.2020 в 00:02
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