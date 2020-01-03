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Марко Девич покинул сербский Вождовац

Наши за границей
(1 голосов)

Форвард стал свободным агентом

Марко Девич покинул сербский Вождовац
UA-Футбол
Новина українською

Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич остался без команды. Его контракт с "Вождовацем" был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Вместе с ним сотрудничество с клубом прекратил Милош Михайлов. "Вождовац" желает двум футболиста успехов в дальнейшей карьере.

Девич подписал контракт с сербской командой летом 2019 года. Всего за полгода смог забить 4 гола, проведя при этом 13 матчей.

Напомним, что Девич хорошо знаком болельщикам чемпионата Украины своей игрой за "Шахтер" и "Металлист". Также имеет в активе 35 матчей за сборную Украины.

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В статье: Марко Девич ФК Вождовац (Сербия)
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Источник:
ФК "Вождовац"
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Комментарии (1)
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Impressed (Украина)
04.01.2020 в 00:02
давай в УПЛ, Марко! будешь одним из лучших!
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