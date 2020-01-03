Марко Девич покинул сербский Вождовац

Украинский форвард сербского происхождения Марко Девич остался без команды. Его контракт с "Вождовацем" был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба. Вместе с ним сотрудничество с клубом прекратил Милош Михайлов. "Вождовац" желает двум футболиста успехов в дальнейшей карьере.

Девич подписал контракт с сербской командой летом 2019 года. Всего за полгода смог забить 4 гола, проведя при этом 13 матчей.

Напомним, что Девич хорошо знаком болельщикам чемпионата Украины своей игрой за "Шахтер" и "Металлист". Также имеет в активе 35 матчей за сборную Украины.