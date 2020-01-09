Мойес: Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро. Ждем результатов

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы у украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас нужно некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим", - цитирует Мойеса официальный сайт "молотобойцев".

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Ожидалось, что для восстановления украинцу потребуется 3-4 недели. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.