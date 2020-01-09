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Мойес: Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро. Ждем результатов

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец продолжает лечение

Мойес: Ярмоленко сделали еще одну инъекцию в бедро. Ждем результатов
Новина українською

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, как проходит процесс восстановления после травмы у украинского вингера команды Андрея Ярмоленко.

"Андрею сделали еще одну инъекцию в бедро. Сейчас нужно некоторое время, чтобы увидеть, как прошла эта инъекция. Надеемся, что процесс восстановления не будет слишком долгим", - цитирует Мойеса официальный сайт "молотобойцев".

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Ожидалось, что для восстановления украинцу потребуется 3-4 недели. Последний раз хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.

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В статье: Андрей Ярмоленко Дэвид Мойес Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
09.01.2020 в 22:30
Одни травмы и восстановления ... в таком возрасте это фактически конец карьеры (((...
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