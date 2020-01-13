Пластун: Есть задачи, о которых вслух говорить не буду
На вторую часть сезона и Евро-2020
Центральный защитник бельгийского "Гента" и национальной сборной Украины Игорь Пластун рассказал о небольшой паузе в чемпионате, а также поделился мыслями о команде "сине-желтых" и будущем Евро-2020.
Отпуском, признается Игорь, паузу в лиге Жупиле назвать трудно.
"Вышли удлиненные выходные, которые длились 8 дней. Так что максимально расслабиться не удалось. Перевели дыхание и снова вернулись к тренировкам, - говорит Пластун. - Мы уже заканчиваем первый сбор, потому что меньше чем через неделю возобновится чемпионат Бельгии".
Защитник констатирует, что уже второй год в таком режиме готовится к весне. Поэтому знал, чего ожидать.
Новый год праздновал в Бельгии.
"К нам в гости приехала семья Юрия Путраша, мы с ним в Украину вместе играли, - напоминает Игорь. - Встретили Новый год здесь, мы им показывали страну, поездили немного и выступили в роли экскурсоводов".
По пожеланиям, признается Пластун, далеко вперед загадывать не хочется.
"Есть планы и задачи, о которых вслух говорить не буду, - говорит Игорь. - Сейчас самое важное - пройти сборы и подготовиться к официальным играм".
Защитник понимает, что у болельщиков мысли уже забегают мысли вперед, на Евро-2020.
"Но мы будем к нему готовиться постепенно, шаг за шагом. Пока на повестке дня клубные дела. У нас это чемпионат Бельгии, также хочется удачно выступить в весеннем этапе Лиги Европы", - отмечает Пластун.
Соперники, сборные Нидерландов и Австрии, замечает Игорь, на слуху, поэтому тренеры сборной Украины тоже соберут соперников информацию.
"Мы же будем готовиться к Евро, прежде всего обращая внимание на себя и свою готовность, - говорит защитник. - Впереди товарищеские матчи сборной, поэтому надо хорошо работать в клубе, чтобы заслужить вызов и быть частью команды.
Когда много играешь, всегда есть эмоции и так быстрее восстанавливаешься. Чемпионат Европы - это большой и очень важный турнир, поэтому на него силы и эмоции точно найдутся без проблем".