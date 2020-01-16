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Есть чему турок поучить: Селезнев удивил одноклубников финтом

Наши за границей
(1 голосов)

Ему посвятили отдельное видео

Есть чему турок поучить: Селезнев удивил одноклубников финтом
Новина українською

Украинский легионер турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев выложил на своей странице в Инстаграми видео с тренировки своей команды.

В коротком ролике можно увидеть, как 34-летний Евгений (его обвели кругом и обозначили фамилию) технически обводит соперника и начинает атаку.

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По оценке Transfermarkt, приблизительная стоимость услуг Селезнева составляет 400 000 евро.

В этом сезоне Евгений провел 16 игр в составе "Бурсаспором", забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Добавим, что команда Евгения занимает 6 место в турнирной таблице первой лиги Турции.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Чемпионат Турции тренировка
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Комментарии (2)
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мы за динамо (киев)
16.01.2020 в 14:48
може кармільцу варто спробувати себе в цирку.
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daqo27
16.01.2020 в 14:34
Бетс2К. к о м (Ввести в Гугле) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации.
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Tenma7 (Чернигов)
16.01.2020 в 13:30
Он просто в очко мяч прокинул? Или я что то не понял?
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