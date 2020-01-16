Есть чему турок поучить: Селезнев удивил одноклубников финтом

Украинский легионер турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев выложил на своей странице в Инстаграми видео с тренировки своей команды.

В коротком ролике можно увидеть, как 34-летний Евгений (его обвели кругом и обозначили фамилию) технически обводит соперника и начинает атаку.

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По оценке Transfermarkt, приблизительная стоимость услуг Селезнева составляет 400 000 евро.

В этом сезоне Евгений провел 16 игр в составе "Бурсаспором", забил 7 голов и отдал 2 ассиста.

Добавим, что команда Евгения занимает 6 место в турнирной таблице первой лиги Турции.