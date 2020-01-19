Селезнев отметился забитым мячем за Бурсаспор

В рамках 18-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" принимает "Карагюмрюк".

Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте матча.

Этот гол стал 8-м для 34-летнего украинца в нынешнем сезоне. В текущей кампании Селезнев принял участие в 17 матчах.