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Селезнев отметился забитым мячем за Бурсаспор

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(1 голосов)

Евгений открыл счет в матче против "Карагюмрюк"

Селезнев отметился забитым мячем за Бурсаспор
Новина українською

В рамках 18-го тура Первой лиги Турции "Бурсаспор" принимает "Карагюмрюк".

Форвард хозяев Евгений Селезнев открыл счет в этом матче. Украинский нападающий поразил ворота соперника на 9-й минуте матча.

Этот гол стал 8-м для 34-летнего украинца в нынешнем сезоне. В текущей кампании Селезнев принял участие в 17 матчах.

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В статье: Евгений Селезнев Бурсаспор (Бурса) Чемпионат Турции
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
19.01.2020 в 20:05
Почему то подумал что с пенальти.....
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