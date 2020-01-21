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Прийма покинул команду Юрия Вернидуба

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Снова из-за тренера

Прийма покинул команду Юрия Вернидуба
Новина українською

Защитник солигорского "Шахтера" Василий Прийма покинул клуб, пишет официальный сайт клуба.

Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон. В составе "Шахтера" он провел 9 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне.

Отметим, что Прийма уже во второй раз ушел из команды Юрия Вернидуба. Ранее игрок выступал под руководством этого тренера в "Заре".

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В статье: Юрий Вернидуб Василий Прийма Шахтер (Солигорск)
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