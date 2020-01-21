Прийма покинул команду Юрия Вернидуба

Защитник солигорского "Шахтера" Василий Прийма покинул клуб, пишет официальный сайт клуба.

Контракт с футболистом был расторгнут по соглашению сторон. В составе "Шахтера" он провел 9 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне.

Отметим, что Прийма уже во второй раз ушел из команды Юрия Вернидуба. Ранее игрок выступал под руководством этого тренера в "Заре".