"Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции
Не стареют душой ветераны
Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев встретился с нападающим "Динамо-Брест" Артемом Милевским, команда которого находится в Турции на сборах.
"Когда-то эти два человека делали историю!! Брат, рад тебя увидеть!!!", — написал Селезнев в Instagram, не забыв поделиться фото.
Напомним, что вместе два форварда в свое время играли в сборной Украины.
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
03.02.2020 в 20:59
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Володимирович (Кременчуг)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 20:32
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