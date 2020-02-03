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"Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции

Наши за границей
(2 голосов)

Не стареют душой ветераны

"Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции
Новина українською

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев встретился с нападающим "Динамо-Брест" Артемом Милевским, команда которого находится в Турции на сборах.

"Когда-то эти два человека делали историю!! Брат, рад тебя увидеть!!!", — написал Селезнев в Instagram, не забыв поделиться фото.

Напомним, что вместе два форварда в свое время играли в сборной Украины.

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В статье: Артем Милевский Евгений Селезне Динамо (Брест)
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Комментарии (4)
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balamyt (Boston)
03.02.2020 в 20:59
Ну встретились два друга по СБУ...ну и что ?
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Володимирович (Кременчуг)
03.02.2020 в 21:38
А якби зустрілись Караваєв та наприклад Будківький ти написав би щось таке: " Оооо це два визначних гравці СБУ!!! Найкращі випускники ФК Зоря ЛУГАНСЬК!!!"
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Мистер Блин (Хмельницкий)
03.02.2020 в 20:24
пардон, без критики, но: "Селя и Миля встретились" - все-равно что две бабы встретились где-то в одесском дворике... ))
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alex.belogubko (одесса)
03.02.2020 в 20:32
и тут подъехал Али и началось
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