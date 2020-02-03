"Когда-то эти два человека делали историю" - Селя и Миля встретились в Турции

Украинский форвард турецкого "Бурсаспора" Евгений Селезнев встретился с нападающим "Динамо-Брест" Артемом Милевским, команда которого находится в Турции на сборах.

"Когда-то эти два человека делали историю!! Брат, рад тебя увидеть!!!", — написал Селезнев в Instagram, не забыв поделиться фото.

Напомним, что вместе два форварда в свое время играли в сборной Украины.