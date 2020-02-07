RFEF отклонила апелляцию Райо по делу Зозули

Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) отклонил апелляцию "Райо Вальекано", оставил в силе наказание за то, что болельщики клуба оскорбляли украинского форварда "Альбасете" Романа Зозулю.

Клуб получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча. Наказание вступит в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.