RFEF отклонила апелляцию Райо по делу Зозули
Клуб все-таки наказан
Апелляционный комитет Испанской федерации футбола (RFEF) отклонил апелляцию "Райо Вальекано", оставил в силе наказание за то, что болельщики клуба оскорбляли украинского форварда "Альбасете" Романа Зозулю.
Клуб получил штраф в размере 18 тысяч евро. Также "Райо" обязан закрыть часть трибун на два ближайших домашних матча. Наказание вступит в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, что во время матча болельщики "Райо" обвиняли Романа Зозуля в нацизме, тем самым сорвав матч Сегунды между командами, так как игроки "Альбасете" отказались выходить на второй тайм.
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Источник:Федерация футбола Испании
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