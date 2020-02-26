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Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на выездной матч ЛЧ с Реалом

Наши за границей
(1 голосов)

Сегодня Пеп решил обойтись без украинца

Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на выездной матч ЛЧ с Реалом
Новина українською

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.

Украинец прибыл в Мадрид с командой, однако места в заявке ему не нашлось.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

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В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.02.2020 в 21:46
Пущай тоді програють!
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Po4eson (Одесса)
26.02.2020 в 21:20
Зря. Могут быть проблемы. Хотя пусть будет в гостях Аля Бавария ++
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