Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на выездной матч ЛЧ с Реалом

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.

Украинец прибыл в Мадрид с командой, однако места в заявке ему не нашлось.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

How we line-up at the Bernabeu!



Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus



Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden



???? #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw