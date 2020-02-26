Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на выездной матч ЛЧ с Реалом
Сегодня Пеп решил обойтись без украинца
Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.
Украинец прибыл в Мадрид с командой, однако места в заявке ему не нашлось.
Напомним, что матч начнется в 22:00.
How we line-up at the Bernabeu!— Manchester City (@ManCity) February 26, 2020
Ederson. Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Jesus
Subs | Bravo, Sterling, Aguero, Silva, Fernandinho, Cancelo, Foden
???? #ManCity #UCL pic.twitter.com/cIggIoikFw
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Комментарии (2)
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
26.02.2020 в 21:46
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Po4eson (Одесса)
26.02.2020 в 21:20
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