Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на выездной матч ЛЧ с Реалом

Украинский футболист Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку своей команды на первый (выездной) матч 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом.

Украинец прибыл в Мадрид с командой, однако места в заявке ему не нашлось.

Напомним, что матч начнется в 22:00.