Гол Малиновского поставил точку в погроме Лечче. ВИДЕО

В рамках 26-го тура Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Лечче" 7:2.

Последний гол гостей в этом матче забил хавбек Руслан Малиновский. Украинец отметился забитым мячем в самой концовке встречи - на 91-й минуте.

В текущем сезоне 26-летний Малиновский принял участие в 22 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 4 гола.

Вашему вниманию видеообзор гола Руслана