Гол Малиновского поставил точку в погроме Лечче. ВИДЕО
Руслан отметился забитым мячем на 91-й минуте встречи
В рамках 26-го тура Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Лечче" 7:2.
Последний гол гостей в этом матче забил хавбек Руслан Малиновский. Украинец отметился забитым мячем в самой концовке встречи - на 91-й минуте.
В текущем сезоне 26-летний Малиновский принял участие в 22 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 4 гола.
Вашему вниманию видеообзор гола Руслана
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