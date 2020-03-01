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Гол Малиновского поставил точку в погроме Лечче. ВИДЕО

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Руслан отметился забитым мячем на 91-й минуте встречи

Гол Малиновского поставил точку в погроме Лечче. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 26-го тура Серии А "Аталанта" на выезде разгромила "Лечче" 7:2.

Последний гол гостей в этом матче забил хавбек Руслан Малиновский. Украинец отметился забитым мячем в самой концовке встречи - на 91-й минуте.

В текущем сезоне 26-летний Малиновский принял участие в 22 матчах итальянского чемпионата, в которых забил 4 гола.

Вашему вниманию видеообзор гола Руслана

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В статье: Аталанта (Бергамо) Серия А Руслан Малиновский Лечче
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