Ярмоленко подешевел на 3 млн евро, Зинченко на прежнем уровне - Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
Зинченко лидирует в списке самых дорогих украинских футболистов
Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.
Так, украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко подешевел на 3 млн евро и теперь его цена составляет 12 млн евро. Рекордная цена на 30-летнего футболиста была 25 млн евро.
А вот хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сохранил свои позиции и по-прежнему оценен в 30 млн евро. При этом, Алекс остается самым дорогим украинским футболистом на данный момент.
Также отметим, что Ярмоленко находится на 226-м месте в списке самых дорогих игроков АПЛ, а Зинченко распологается на 88-й строчке рейтинга.
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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
10.03.2020 в 20:12
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СашаXM (Хмельницкий)
10.03.2020 в 20:12
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Tasha (Киев)
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