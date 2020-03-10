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Ярмоленко подешевел на 3 млн евро, Зинченко на прежнем уровне - Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ

Наши за границей
(1 голосов)

Зинченко лидирует в списке самых дорогих украинских футболистов

Ярмоленко подешевел на 3 млн евро, Зинченко на прежнем уровне - Transfermarkt обновил цены на игроков АПЛ
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил цены на игроков английской Премьер-лиги.

Так, украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко подешевел на 3 млн евро и теперь его цена составляет 12 млн евро. Рекордная цена на 30-летнего футболиста была 25 млн евро.

А вот хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко сохранил свои позиции и по-прежнему оценен в 30 млн евро. При этом, Алекс остается самым дорогим украинским футболистом на данный момент.

Также отметим, что Ярмоленко находится на 226-м месте в списке самых дорогих игроков АПЛ, а Зинченко распологается на 88-й строчке рейтинга.

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В статье: Андрей Ярмоленко Манчестер Сити Александр Зинченко Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Комментарии (3)
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СашаXM (Хмельницкий)
10.03.2020 в 20:12
Но перейти придётся, желательно в Наполи, там стиль его и может расти, а то в МС могут задвинуть на лавку а возраст такой что только играть и играть, перспектива есть!
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СашаXM (Хмельницкий)
10.03.2020 в 20:12
Зина 30? Ну-ну ) пусть куда-то перейдёт дальше от МС и его цена будет сразу 5-10 ) печально как только имя клуба где играет игрок накручивает ценник ..
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Tasha (Киев)
10.03.2020 в 21:32
А чего не 30, игрок с обоймы МС, а это уже определенный уровень, плюс опыт игры в АПЛ и ЛЧ, плюс возраст и универсализм
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