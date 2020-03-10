Ярмоленко отыграл 90 минут за дубль Вест Хэма

Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко залечил травму и во вторник 10 марта вышел на поле в составе молодежного состава молотобойцев (U-23) в поединке с "Дерби Каунти".

Андрей вышел в стартовом составе и был заменен на 90+3 минуте. Матч же закончился в ничью 3:3.

Напомним, что Ярмоленко получил травму бедра в конце декабря. Последний раз в официальных матчах хавбек выходил на поле 14 декабря.

Также отметим, что в нынешнем сезоне 30-летний украинец сыграл за "молотобойцев" 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.