Украинский тренер в Венгрии заметил, чего в Ференцвароше не могли сделать до Реброва
Порадовался за достижения земляка
Бывший футболист, автор почти 100 голов в чемпионате Венгрии и наиболее забивной украинский легионер, а теперь - тренер "Дьер-ЭТО" Игорь Ниченко прокомментировал успешные выступления "Ференцвароша" с Сергеем Ребровым.
Ниченко отмечает, что мастерство тренера - в результате.
"Ференцварош" и до Реброва выигрывал национальный чемпионат, это не то чтобы решающий показатель, а вот венгерские клубы 15 лет не попадали в групповые этапы еврокубков. Никак не получалось проскочить на следующую ступеньку.
То, что он вывел Фради в группу Лиги Европы, очень порадовало болельщиков и придало ему авторитета. Я теперь говорю венгерским друзьям: "У вас были итальянцы, португальцы, кого только не было! А надо было раньше украинца приглашать". Я рад, что мой земляк добился успеха в сложном чемпионате!
Украинский коллега Реброва в Венгрии заметил, что наставник "Ференцвароша" постоянно гнет свою линию.
Ребров на такие шаги пошел, на которые, думаю, не решились другие иностранные тренеры. У него в команде было несколько звезд из числа неприкасаемых, но он их на место поставил, убрал. И наладил атмосферу в раздевалке, что очень важно.
Этим Сергей Станиславович и доказал свою твердость, как тренера, и дал игрокам сигнал: "Играйте, отдайтесь игре", и они его услышали.