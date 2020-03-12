Украинский тренер в Венгрии заметил, чего в Ференцвароше не могли сделать до Реброва

Бывший футболист, автор почти 100 голов в чемпионате Венгрии и наиболее забивной украинский легионер, а теперь - тренер "Дьер-ЭТО" Игорь Ниченко прокомментировал успешные выступления "Ференцвароша" с Сергеем Ребровым.

Ниченко отмечает, что мастерство тренера - в результате.

"Ференцварош" и до Реброва выигрывал национальный чемпионат, это не то чтобы решающий показатель, а вот венгерские клубы 15 лет не попадали в групповые этапы еврокубков. Никак не получалось проскочить на следующую ступеньку. То, что он вывел Фради в группу Лиги Европы, очень порадовало болельщиков и придало ему авторитета. Я теперь говорю венгерским друзьям: "У вас были итальянцы, португальцы, кого только не было! А надо было раньше украинца приглашать". Я рад, что мой земляк добился успеха в сложном чемпионате!

Украинский коллега Реброва в Венгрии заметил, что наставник "Ференцвароша" постоянно гнет свою линию.