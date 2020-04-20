Малиновские в Бергамо на православную Пасху пошли за масками

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский с женой Роксаной и маленькой дочерью Оливией на Пасху пошли на прогулку по городу Бергамо, где глава семьи выступает за клуб "Аталанта".

Роксана продемонстрировала пустые улицы Бергамо, на которых слышно колокола близлежащих храмов.

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Прогулка имела цель - приобрести в аптеке одноразовые медицинские маски и антисептики.

В одной из Историй Instagram Роксана рассказала, что купили 10 одноразовых масок за 15 евро.

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