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Малиновские в Бергамо на православную Пасху пошли за масками

Наши за границей
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На прогулку с коляской

Малиновские в Бергамо на православную Пасху пошли за масками
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский с женой Роксаной и маленькой дочерью Оливией на Пасху пошли на прогулку по городу Бергамо, где глава семьи выступает за клуб "Аталанта".

Роксана продемонстрировала пустые улицы Бергамо, на которых слышно колокола близлежащих храмов.

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Прогулка имела цель - приобрести в аптеке одноразовые медицинские маски и антисептики.

В одной из Историй Instagram Роксана рассказала, что купили 10 одноразовых масок за 15 евро.

87068759_851806138666631_8439406767497675409_n from Никифор on Vimeo.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Роксана Малиновская карантин
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