Малиновские в Бергамо на православную Пасху пошли за масками
На прогулку с коляской
Полузащитник национальной сборной Украины Руслан Малиновский с женой Роксаной и маленькой дочерью Оливией на Пасху пошли на прогулку по городу Бергамо, где глава семьи выступает за клуб "Аталанта".
Роксана продемонстрировала пустые улицы Бергамо, на которых слышно колокола близлежащих храмов.
Прогулка имела цель - приобрести в аптеке одноразовые медицинские маски и антисептики.
В одной из Историй Instagram Роксана рассказала, что купили 10 одноразовых масок за 15 евро.
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Источник:Інстаграм Роксани Маліновської
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