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Богдан Леднев высказал мнение о формате Премьер-лиги

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Ккоманды могут потянуть, чтобы в чемпионате было 16 команд?

Богдан Леднев высказал мнение о формате Премьер-лиги
Новина українською

Хавбек "Зари" Богдан Леднев рассказал, что думает о количестве команд в УПЛ.

- Хотелось бы больше команд. Чем больше – тем лучше, тем интереснее. Но главное, чтобы не было так, что через два месяца уже не будет каких-то команд.

Нужно, чтобы все было грамотно. Если команды могут потянуть, чтобы в чемпионате было 16, то я только за.

За Первой лигой не слежу, но я слышал, что там есть хорошие команды, – сказал Леднев для "Футбольного формата".

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В статье: Заря (Луганск) Украинская Премьер-лига Богдан Леднев
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