Богдан Леднев высказал мнение о формате Премьер-лиги
Ккоманды могут потянуть, чтобы в чемпионате было 16 команд?
Хавбек "Зари" Богдан Леднев рассказал, что думает о количестве команд в УПЛ.
- Хотелось бы больше команд. Чем больше – тем лучше, тем интереснее. Но главное, чтобы не было так, что через два месяца уже не будет каких-то команд.
Нужно, чтобы все было грамотно. Если команды могут потянуть, чтобы в чемпионате было 16, то я только за.
За Первой лигой не слежу, но я слышал, что там есть хорошие команды, – сказал Леднев для "Футбольного формата".
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