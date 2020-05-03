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Ребров заинтересовал Фенербахче - турецкие СМИ

Наши за границей
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Интересное предложение для украинского наставника?

Ребров заинтересовал Фенербахче - турецкие СМИ
Новина українською

Стамбульский "Фенербахче" ищет нового главного тренера и в список главных претендентов попал украинский тренер Сергей Ребров, который в настоящее время работает с венгерским "Ференцварошем".

Последние результаты у "канареек" не радостные. Задачи "Фенербахче" реально побороться за "золото" в следующем розыгрыше турецкой Суперлиги, сообщает Fotospor.

Президент "Фенербахче" Али Коч поставил задачу составить отчет о Реброве, в котором нашлось место следующей характеристике наставника: "Ребров стер доминирование Луческу в Украине, два раза кряду приведя "Динамо" Киев к титулу чемпиона, и начав, тем самым, процесс увольнения Мирчи.

Напомним, что Сергей Ребров выступал за "канареек" с 2002 по 2004 годы, став чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.

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В статье: Сергей Ребров Фенербахче (Стамбул) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Fotospor

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