Ребров заинтересовал Фенербахче - турецкие СМИ

Стамбульский "Фенербахче" ищет нового главного тренера и в список главных претендентов попал украинский тренер Сергей Ребров, который в настоящее время работает с венгерским "Ференцварошем".

Последние результаты у "канареек" не радостные. Задачи "Фенербахче" реально побороться за "золото" в следующем розыгрыше турецкой Суперлиги, сообщает Fotospor.

Президент "Фенербахче" Али Коч поставил задачу составить отчет о Реброве, в котором нашлось место следующей характеристике наставника: "Ребров стер доминирование Луческу в Украине, два раза кряду приведя "Динамо" Киев к титулу чемпиона, и начав, тем самым, процесс увольнения Мирчи.

Напомним, что Сергей Ребров выступал за "канареек" с 2002 по 2004 годы, став чемпионом Турции по итогам сезона-2003/04.