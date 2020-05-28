Владимир Костевич отличился голевым пасом в 1/4 Кубка Польши
В составе играли оба украинца
"Лех" из Познани в четвертьфинале Кубка Польши обыграл "Сталь" из города Мелец со счетом 3:1.
Весь матч провели двое украинцев "Леха", правый и левый защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич.
Притом Костевич отметился голевой передачей со своего фланга на Рамиреса, который в касание закрутил мяч в ворота.
Кубок Польши, 1/4 финала
"Сталь" Мелец - "Лех" Познань - 1:3
Голы: Новак, 45 + 1 - Рамирес, 5, Жамалетдинов, 34, Юзвяк, 83
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