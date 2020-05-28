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Владимир Костевич отличился голевым пасом в 1/4 Кубка Польши

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В составе играли оба украинца

Владимир Костевич отличился голевым пасом в 1/4 Кубка Польши
Новина українською

"Лех" из Познани в четвертьфинале Кубка Польши обыграл "Сталь" из города Мелец со счетом 3:1.

Весь матч провели двое украинцев "Леха", правый и левый защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич.

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Притом Костевич отметился голевой передачей со своего фланга на Рамиреса, который в касание закрутил мяч в ворота.

Кубок Польши, 1/4 финала

"Сталь" Мелец - "Лех" Познань - 1:3

Голы: Новак, 45 + 1 - Рамирес, 5, Жамалетдинов, 34, Юзвяк, 83

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В статье: Богдан Бутко Владимир Костевич Лех (Познань) Кубок Польши
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