Владимир Костевич отличился голевым пасом в 1/4 Кубка Польши

"Лех" из Познани в четвертьфинале Кубка Польши обыграл "Сталь" из города Мелец со счетом 3:1.

Весь матч провели двое украинцев "Леха", правый и левый защитники Богдан Бутко и Владимир Костевич.

Притом Костевич отметился голевой передачей со своего фланга на Рамиреса, который в касание закрутил мяч в ворота.

Кубок Польши, 1/4 финала

"Сталь" Мелец - "Лех" Познань - 1:3

Голы: Новак, 45 + 1 - Рамирес, 5, Жамалетдинов, 34, Юзвяк, 83