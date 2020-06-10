Матч длиной в полгода. Альбасете проиграл Райо Вальекано. Новый имидж Зозули не помог

Сегодня, 10-го июня 2020-го года, наконец-то был дан финальный свисток матчу, который начался еще в прошлом году 15-го декабря. Болельщиков "Райо", как и полагается, не пустили на стадион, но они сумели наследить и вокруг него. В частности, был выставлен баннер, на котором было написано очередное оскорбление в адрес Романа Зозули. Горбатого, как известно, исправит только могила.

"Райо Вальекано" тем временем на поле победил "Альбасете" – команда Романа Зозули не создала абсолютно ничего. Мадридцы действовали активными, острее, настойчивее. Гол-красавец в свой актив записал экс-игрок "Таврии" Луис Адвинкула.

"Райо Вальекано" в турнирной таблице подтянулся к группе лидеров, а "Альбасете" до сих пор висит над пропастью. То есть, над зоной вылета. Игра показала, что проблем у этой команды немало. Но надо отметить, что этот тайм "Альбасете" проводил в меньшинстве, поскольку в первой 45-минутке было удаление Исрафилова. Роман Зозуля, который изменил имидж, отыграл всё регламентированное время.

"Райо Вальекано" - "Альбасете" 1:0

Гол: Луис Адвинкула 61