Ребров, Харатин и Зубков - чемпионы. Гонвед - Ференцварош 0:2. Обзор матча, видео голов

Венгерский "Ференцварош" досрочно стал чемпионом в Венгрии после победы в матче с "Гонведом".

Команда, в которой выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, а возглавляет Сергей Ребров, уже 52 матча не проигрывает дома.

До завершения чемпионата "Ференцварошу" остается сыграть еще 3 поединка - 20 июня с "Уйпештом", 24 - с МОЛ Фехервар и 27 - с "Мезекевешдом".

Чемпионат Венгрии

16.06.2020 22:05

Будапешт, стадион Нандор Хидегкути

"Гонвед" (Будапешт) - "Ференцварош" (Будапешт) 0:2

Голы: Блажич (48), Шкварка (53)

Гонвед: Туйвел, Ловрич, Мезграни, Узома, Кестьюш (Надь, 64), Камбер (Ципф, 64), Гиди, Батик, Газдаг (Мутари, 64), Сендреи (Иримиаш, 79), Уграи (Ласло, 79).

Ференцварош: Гроф, Хайстер, Ботка, Отигба, Блажич (Фримпонг, 69), Чивич (Ловренчич, 77), Ченка (Шигер, 69), Зубков (Изаэл, 69), Вечеи (Харатин, 77), Шкварка, Боли.