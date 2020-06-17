  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Ребров, Харатин и Зубков - чемпионы. Гонвед - Ференцварош 0:2. Обзор матча, видео голов
В тренде

Ребров, Харатин и Зубков - чемпионы. Гонвед - Ференцварош 0:2. Обзор матча, видео голов

Наши за границей
(1 голосов)

Причастен и Игнатенко

Ребров, Харатин и Зубков - чемпионы. Гонвед - Ференцварош 0:2. Обзор матча, видео голов
Новина українською

Венгерский "Ференцварош" досрочно стал чемпионом в Венгрии после победы в матче с "Гонведом".

Команда, в которой выступают украинцы Александр Зубков и Игорь Харатин, а возглавляет Сергей Ребров, уже 52 матча не проигрывает дома.

До завершения чемпионата "Ференцварошу" остается сыграть еще 3 поединка - 20 июня с "Уйпештом", 24 - с МОЛ Фехервар и 27 - с "Мезекевешдом".

Чемпионат Венгрии

16.06.2020 22:05

Будапешт, стадион Нандор Хидегкути

"Гонвед" (Будапешт) - "Ференцварош" (Будапешт) 0:2

Голы: Блажич (48), Шкварка (53)

Гонвед: Туйвел, Ловрич, Мезграни, Узома, Кестьюш (Надь, 64), Камбер (Ципф, 64), Гиди, Батик, Газдаг (Мутари, 64), Сендреи (Иримиаш, 79), Уграи (Ласло, 79).

Ференцварош: Гроф, Хайстер, Ботка, Отигба, Блажич (Фримпонг, 69), Чивич (Ловренчич, 77), Ченка (Шигер, 69), Зубков (Изаэл, 69), Вечеи (Харатин, 77), Шкварка, Боли.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Ребров Гонвед (Будапешт) Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков Даниил Игнатенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
beatles (Крижопіль)
17.06.2020 в 10:10
а хорош сейчас Ференцварош, очень хорош! не повезет кому-то в Еврокубках!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...