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Малиновский: В Аталанте очень бережно относятся к здоровью игроков

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Руслан рассказал о подготовке бергамцев к рестарту

Малиновский: В Аталанте очень бережно относятся к здоровью игроков
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Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона.

"Я могу сравнить подготовку с тем, как было в "Шахтере" при Луческу. Ребята говорили, что если ты не играешь, то когда ты тренируешься – можешь выйти и готов заменить любого игрока. Те, кто не играют, тренируются больше.

В первую очередь мы готовимся к чемпионату, поскольку нужно закончить 2 августа. Сейчас игры будут проходить очень часто.

Тренер очень аккуратно относится к здоровью игроков. Если у кого-то небольшие проблемы – футболист покидает тренировку. На примере Германии мы увидели, что после первого тура много футболистов травмировалось", – сказал Малиновский в эфире ТК "Футбол".

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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