Малиновский выйдет в старте на матч с Удинезе

В матче 28-го тура Серии А "Аталанта" сыграет на выезде с "Удинезе".

Полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на этот поединок в стартовом составе. В матче прошлого тура против "Лацио" 27-летний украинец отметился забитым голом.

В текущем сезоне Малиновский принял участие в 33 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.