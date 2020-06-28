Малиновский выйдет в старте на матч с Удинезе
34-й матч в футболке "Аталанты" для украинского хавбека
В матче 28-го тура Серии А "Аталанта" сыграет на выезде с "Удинезе".
Полузащитник гостей Руслан Малиновский выйдет на этот поединок в стартовом составе. В матче прошлого тура против "Лацио" 27-летний украинец отметился забитым голом.
В текущем сезоне Малиновский принял участие в 33 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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