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Андрей Лунин: юбилейный сухой матч в футболке Овьедо

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Тяжелая победа астурийской команды

Андрей Лунин: юбилейный сухой матч в футболке Овьедо
UA-Футбол
Новина українською

Сухие для голкипера матчи бывают разными по своей сути. Иногда, если соперник не способен атаковать, другого итога и быть не может. А иногда неприкосновенность ворот – целиком и полностью заслуга её стража. То, что было сегодня – средний вариант.

"Мирандес" атаковал, но не так много и качественно, чтобы загнать защиту "Овьедо" в тупик. И все же Лунину несколько раз пришлось вступить в игру и проявить свое мастерство. Пожалуй, самый зрелищный эпизод – это когда украинец в середине второго тайма потянул удар низом с отскоком от газона в исполнении Крисетига. Сохранил спокойствие и во время финального штурма, ликвидировав удар Хоакина Муньоса, а затем выбив мяч из собственных владений кулаком.

В итоге, "Овьедо" победил благодаря голу с пенальти. И эта победа, как и любая другая, как и любое турнирное очко, имеет огромную цену в борьбе за выживание. В статистике же Лунина фиксируем пятый сухой матч в футболке "Овьедо".

Сегунда. 37-й тур
"Овьедо" - "Мирандес" 1:0
Гол: Ортуньо 41 (пен.)

Добавим также, что в этом же туре "Луго" Василия Кравца одолел на своем поле "Нумансию" 3:1. Украинец был заменен в перерыве.

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В статье: Овьедо (Испания) Мирандес (Испания) Андрей Лунин
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