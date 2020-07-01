Андрей Лунин: юбилейный сухой матч в футболке Овьедо

Сухие для голкипера матчи бывают разными по своей сути. Иногда, если соперник не способен атаковать, другого итога и быть не может. А иногда неприкосновенность ворот – целиком и полностью заслуга её стража. То, что было сегодня – средний вариант.

"Мирандес" атаковал, но не так много и качественно, чтобы загнать защиту "Овьедо" в тупик. И все же Лунину несколько раз пришлось вступить в игру и проявить свое мастерство. Пожалуй, самый зрелищный эпизод – это когда украинец в середине второго тайма потянул удар низом с отскоком от газона в исполнении Крисетига. Сохранил спокойствие и во время финального штурма, ликвидировав удар Хоакина Муньоса, а затем выбив мяч из собственных владений кулаком.

В итоге, "Овьедо" победил благодаря голу с пенальти. И эта победа, как и любая другая, как и любое турнирное очко, имеет огромную цену в борьбе за выживание. В статистике же Лунина фиксируем пятый сухой матч в футболке "Овьедо".

???????? Spain | LaLiga 2

Real Oviedo 1:0 Mirandes



Andriy Lunin played 90 minutes

Another clean sheet match in PRO career!



Saves - 4

Punches - 1

Touches - 31

Acc. passes - 12 (48%)

Long balls (acc.) - 23 (10)

Clearances - 1#RealOviedoMirandés pic.twitter.com/MZDA2RhY9K — TOP TALENTS SCOUT (@talents_scout) July 1, 2020

Сегунда. 37-й тур

"Овьедо" - "Мирандес" 1:0

Гол: Ортуньо 41 (пен.)

Добавим также, что в этом же туре "Луго" Василия Кравца одолел на своем поле "Нумансию" 3:1. Украинец был заменен в перерыве.