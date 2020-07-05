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Зинченко в стартовом составе Ман Сити на матч против Саутгемптона

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Саша проведет свой 15-й поединок в нынешнем сезоне АПЛ

Зинченко в стартовом составе Ман Сити на матч против Саутгемптона
Новина українською

В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Саутгемптона".

Украинский защитник "горожан" Александр Зинчеко выйдет на этот поединок в стартовом составе. Матч с "Ливерпулем" в прошлом туре игрок сборной Украины провел на скамейке запасных.

В текущем сезоне АПЛ 23-летний Зинченко принял участие в 14 матчах.

Зинченко в стартовом составе Ман Сити на матч против Саутгемптона - изображение 1
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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко Саутгемптон (Англия)
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