Зинченко в стартовом составе Ман Сити на матч против Саутгемптона
Саша проведет свой 15-й поединок в нынешнем сезоне АПЛ
В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграет против "Саутгемптона".
Украинский защитник "горожан" Александр Зинчеко выйдет на этот поединок в стартовом составе. Матч с "Ливерпулем" в прошлом туре игрок сборной Украины провел на скамейке запасных.
В текущем сезоне АПЛ 23-летний Зинченко принял участие в 14 матчах.
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