Зинченко извинился за свой привоз в матче с Саутгемптоном
Алекс завозился и не смог выйти из под прессинга
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко извинился за свою ошибку в матче 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1), которая привела к взятию ворот.
"Прошу прощения у всей команды и болельщиков "Сити". Такие ошибки неприемлемы", – написал Зинченко в Инстаграме.
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vlotko (Броди)
06.07.2020 в 23:03
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