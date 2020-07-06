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Зинченко извинился за свой привоз в матче с Саутгемптоном

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Зинченко извинился за свой привоз в матче с Саутгемптоном
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Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко извинился за свою ошибку в матче 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1), которая привела к взятию ворот.

"Прошу прощения у всей команды и болельщиков "Сити". Такие ошибки неприемлемы", – написал Зинченко в Инстаграме.

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В статье: Манчестер Сити "Саутгемптон" Александр Зинченко
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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
06.07.2020 в 23:03
Треба частіше випускати його на поле, тоді і помилок буде менше.
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