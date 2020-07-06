Зинченко извинился за свой привоз в матче с Саутгемптоном

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко извинился за свою ошибку в матче 33-го тура АПЛ против "Саутгемптона" (0:1), которая привела к взятию ворот.

"Прошу прощения у всей команды и болельщиков "Сити". Такие ошибки неприемлемы", – написал Зинченко в Инстаграме.