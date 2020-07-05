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Зинченко завозился в центре поля и привез гол в свои ворота в матче с Саутгемптоном

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(1 голосов)

Ужасная ошибка игрока сборной Украины в матче АПЛ

Зинченко завозился в центре поля и привез гол в свои ворота в матче с Саутгемптоном
Новина українською

В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде играет против "Саутгемптона" (0:1 - перерыв).

Защитник "горожан" Александр Зинчеко вышел на этот поединок в стартовом составе.

На 17-й минуте встречи защитник допустил фатальную ошибку в центре поля - Саша получил мяч и хотел обыграть полузащитника хозяев, но попытка обыгрыша не удалась и соперник запресинговал игрока "горожан".

А форвард "святых" Че Адамс не стал ждать и бежать к вражеским воротам, а практически с центрального круга эффектным ударом закинул мяч в ворота голкипера "Ман Сити" Эдерсона.

Это 15 матч 23-летнего Зинченко в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Видео эпизода с участием Зинченко

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко Саутгемптон (Англия) Че Адамс
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
05.07.2020 в 22:12
всё Зина скамейка твоя и на долго скоро тебя попрут с МС
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Инспектор ( )
05.07.2020 в 22:28
Вместе с Эдерсоном
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