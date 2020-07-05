Зинченко завозился в центре поля и привез гол в свои ворота в матче с Саутгемптоном

В матче 33-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде играет против "Саутгемптона" (0:1 - перерыв).

Защитник "горожан" Александр Зинчеко вышел на этот поединок в стартовом составе.

На 17-й минуте встречи защитник допустил фатальную ошибку в центре поля - Саша получил мяч и хотел обыграть полузащитника хозяев, но попытка обыгрыша не удалась и соперник запресинговал игрока "горожан".

А форвард "святых" Че Адамс не стал ждать и бежать к вражеским воротам, а практически с центрального круга эффектным ударом закинул мяч в ворота голкипера "Ман Сити" Эдерсона.

Это 15 матч 23-летнего Зинченко в нынешнем сезоне чемпионата Англии.

Видео эпизода с участием Зинченко