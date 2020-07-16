"Видишь в старте Марлоса и Тайсона, а дальше можно не читать": Петряк рассказал, почему покинул Шахтер

Украинский легионер венгерского "МОЛ Фехервара" Иван Петряк в эфире ТК Футбол рассказал, почему в свое время он решил уйти из "Шахтера",

"Я очень благодарен "Шахтеру". Многому там научился, хотя я не играл. У меня нет вопросов: "Почему я не играл?". Есть же адекватные причины. Открываешь стартовый состав, видишь Марлоса и Тайсона, а дальше можно не читать. Я реально понимал, что нужно было уходить. Я очень благодарен "Шахтеру", они пошли на уступки и отпустили меня. Когда я перешел сюда, считаю, что уже был более сильным футболистом.

В "Шахтере" сумасшедшая и очень сильная команда. Наверное, сейчас они в двадцатке лучших в Европе, там зацепиться очень тяжело. Есть же футболисты, которые играют 1,5 игры в год и сидят. Но мне бы так не хотелось, нужно было идти куда-то играть. Да, уровень пониже, но я играю и счастлив", - сказал Петряк.

Напомним, что Петряк провел в "Шахтере" сезон 2017/2018 (17 матчей, 2 гола), после чего перебрался в Венгрию. Сначала в аренду в "Ференцварош", а через год на постоянной основе – в "Фехервар".