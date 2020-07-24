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Малиновский выйдет в старте Аталанты на Милан

Наши за границей
(1 голосов)

Украинец снова в стартовой обойме

Малиновский выйдет в старте Аталанты на Милан
Новина українською

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 36-го тура Серии А с "Миланом".

Отметим, что поединок начнется в 22:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Милан
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Комментарии (2)
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Impressed (Украина)
24.07.2020 в 22:20
Удачи Русику и победы Аталанте!
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0
0
trey222
24.07.2020 в 22:11
Победы Аталанте.
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+1
0


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