Малиновский выйдет в старте Аталанты на Милан

Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 36-го тура Серии А с "Миланом".

Отметим, что поединок начнется в 22:45.

Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.

In campo così a San Siro! ????

Our #StartingXI for #MilanAtalanta! ????

⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aLS2vRUMhz