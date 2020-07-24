Малиновский выйдет в старте Аталанты на Милан
Украинец снова в стартовой обойме
Украинский хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский выйдет в стартовом составе своей команды на выездной матч 36-го тура Серии А с "Миланом".
Отметим, что поединок начнется в 22:45.
Напомним, что в нынешнем сезоне Руслан сыграл за "Аталанту" 40 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 7 результативных передач.
In campo così a San Siro! ????— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 24, 2020
Our #StartingXI for #MilanAtalanta! ????
⠀#GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/aLS2vRUMhz
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Комментарии (2)
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Impressed (Украина)
24.07.2020 в 22:20
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trey222
24.07.2020 в 22:11
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