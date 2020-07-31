Украинец - самый дорогой футболист чемпионата Венгрии

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферной стоимости контрактов футболистов, обновил данные по чемпионату Венгрии, где выступает немало украинцев.

Самым дорогим игроком чемпионата оказался украинский атакующий полузащитник правого фланга Александр Зубков. Услуги забивного игрока "Ференцвароша" выросли в цене с 950 000 евро до 2 миллионов евро, а это более чем вдвое.

Второй среди украинцев и третий среди всех игроков Национального чемпионата Венгрии - вингер левого фланга клуба "МОЛ Фехервар" Иван Петряк. Его контракт стоит 1,6 млн евро, а это на 300 000 евро дороже, чем раньше.

Читайте также Ференцварош Реброва вышел из отпуска и начал сборы

И на четвёртой позиции среди всех игроков чемпионата - опорный хавбек национальной сборной Украины и "Ференцвароша" Игорь Харатин. Его трансферная стоимость - 1,5 млн евро (+300 000).

Среди других украинцев снизилась трансферная стоимость центрального хавбека Артема Фаворова (450 000 евро) из "Академии Пушкаша", наоборот подорожал контракт правого хавбека Сергея Шестакова из клуба "Диошдьёр" (350 000), опорный хавбек "Дебрецена" Эрик Кушнир - стабильно 350 000, центрбэк Андрей Нестеров с "Мезёкёвешд" - 350 000.

Трансферная стоимость украинцев клуба "Кишварда": центрбэк Антон Кравченко - 300 000, правый латераль Богдан Мельник - 275 000, опорный хавбек Роман Карасюк - 250 000, правый хавбек Виктор Гей - 300 000.

Упала стоимость контрактов опорника Михаила Месхи и правого хавбека Шандора Вайды с "Мезёкёвешд" и Александра Надя из "Гонведа" - все по 250 000. А вот 19-летний одноклубник Ивана Петряка в МОЛ "Фехервар", Оливер Тамаш, вырос в цене до 100 000 евро.