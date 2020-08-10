Юрий Вернидуб: Шахтер Солигорск 100% был бы в первой шестерке УПЛ

Главный тренер солигорского "Шахтера" Юрий Вернидуб поделился впечатлениями от работы в чемпионате Беларуси.

"Признание лучшим тренером чемпионата Беларуси в июле - это мотивация для любого человека. Но это не самое главное. Сыгран 21 тур, впереди еще 9. Девять финалов. Будем стараться, чтобы в этом году исполнилась та мечта, к которой уже 15 лет Солигорск не может прийти.

Менталитет белорусских футболистов отличается от менталитета украинских игроков. В Украине они более все правильно выполняют, правильно слышат. В Украине строишь фундамент на опытных футболистах, а здесь я столкнулся с другим.

Мы омолодили команду. Когда я пришел, то средний возраст футболистов был 30 лет, а сейчас - 25. В линии атаки все молодые, голодные, быстрые футболисты. Квалификация у них неплохая. Молодые парни, которые хотят чего-то добиться в этой жизни.

Мне сложно сравнивать уровень белорусского и украинского чемпионатов, но солигорский "Шахтер" 100% был бы в шестерке, как и БАТЭ. Есть хорошие команды. Я только 8 месяцев здесь. Может быть, немножко не те скорости, что у команд первой шестерки УПЛ. Там и исполнители поинтереснее, помоложе и побыстрее. Чуть-чуть где-то отличается.

27 августа начинаем еврокубки с первого квалификационного раунда Лиги Европы. Хотелось бы достичь минимум плей-офф, там самое интересное. Мне три раза не удавалось его пройти в Украине. Не везло, но когда-то это невезение закончится.

За УПЛ слежу, обязательно. Отрыв от первого места в 20 очков - это неинтересно. А борьба за 2-4-е места - класс и драйв. Очень сожалею, что "Заря" не заняла второе место. Искренне говорю. Очень переживал, тем более сын играл. Очень хотелось. Но и третье место тоже хорошо.

Если я уже взялся за "Шахтер" Солигорск, то надо доводить дело до конца. Я не тот человек, что бросает на полпути. Очень хочу довести этот год, этот чемпионат Беларуси до конца на хорошей волне, а потом все возможно. Домой всегда хочется вернуться, жизнь покажет", - рассказал украинский наставник.