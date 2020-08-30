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Яремчук отдал голевую передачу в матче с Мехеленом

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Роман принял участие в голевой атаке "Гента"

Яремчук отдал голевую передачу в матче с Мехеленом
Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Бельгии "Гент" принимает "Мехелен" (1:0 - второй тайм).

Форвард хозяев Роман Яремчук вышел на этот поединок в стартовом составе. А на 36-й минуте украинский нападающий отдал голевую передачу на ивуарийца Андерсона Ньянбо, который открыл счет в матче.

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Видео ассиста Яремчука

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В статье: Роман Яремчук Гент (Бельгия) Чемпионат Бельгии Мехелен (Бельгия)
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