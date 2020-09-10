Три первые сейвы Лунина в Реале: видео с тренировки

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин показал видео с тренировки своей команды.

В нем вратарь национальной сборной Украины отражает три мощные удары своих одноклубников.

Напомним, что с начала этого сезона Андрей вернулся из аренды в Реал Овьедо в Реал Мадрид и стал дублером главного голкипера Тибо Куртуа.