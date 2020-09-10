Три первые сейвы Лунина в Реале: видео с тренировки
Топ-3
Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин показал видео с тренировки своей команды.
В нем вратарь национальной сборной Украины отражает три мощные удары своих одноклубников.
Напомним, что с начала этого сезона Андрей вернулся из аренды в Реал Овьедо в Реал Мадрид и стал дублером главного голкипера Тибо Куртуа.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Інстаграм Андрія Луніна
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...