  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Три первые сейвы Лунина в Реале: видео с тренировки
В тренде

Три первые сейвы Лунина в Реале: видео с тренировки

Наши за границей
(1 голосов)

Топ-3

Три первые сейвы Лунина в Реале: видео с тренировки
Новина українською

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин показал видео с тренировки своей команды.

В нем вратарь национальной сборной Украины отражает три мощные удары своих одноклубников.

Напомним, что с начала этого сезона Андрей вернулся из аренды в Реал Овьедо в Реал Мадрид и стал дублером главного голкипера Тибо Куртуа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...