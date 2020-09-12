Петряк забил во втором туре подряд и принес победу Фехервару. ВИДЕО
Иван поразил ворота "Академии Пушкаша"
В матче 4-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" дома обыграл "Академию Пушкаша" со счетом 3:1.
Второй гол хозяев поля в этом поединке забил Иван Петряк - украинский вингер отметился забитым мячом на 85-й минуте встречи. В прошлом туре национального первенства 26-летний
Чемпионат Венгрии, 4-й тур
"Фехервар" - "Академия Пушкаша" 3:1
Голы: Николич, 27 Петряк, 85, Зивзивадзе, 90+1 - Кнежевич, 57
Гол Петряка
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13.09.2020 в 00:20
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