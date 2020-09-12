  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Петряк забил во втором туре подряд и принес победу Фехервару. ВИДЕО
В тренде

Петряк забил во втором туре подряд и принес победу Фехервару. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Иван поразил ворота "Академии Пушкаша"

Петряк забил во втором туре подряд и принес победу Фехервару. ВИДЕО
Новина українською

В матче 4-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" дома обыграл "Академию Пушкаша" со счетом 3:1.

Второй гол хозяев поля в этом поединке забил Иван Петряк - украинский вингер отметился забитым мячом на 85-й минуте встречи. В прошлом туре национального первенства 26-летний Петряк также записал на свой счет гол.

Чемпионат Венгрии, 4-й тур

"Фехервар" - "Академия Пушкаша" 3:1

Голы: Николич, 27 Петряк, 85, Зивзивадзе, 90+1 - Кнежевич, 57

Гол Петряка

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Петряк Академия Пушкаша (Венгрия) чемпионат Венгрии МОЛ Фехервар
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
adidas77 (Cумы)
13.09.2020 в 00:20
Молодец Иван, начало отличное!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...