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ВИДЕО как Петряк забил гол пяткой в чемпионате Венгрии

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Украинец поставил точку в разгромной победе

ВИДЕО как Петряк забил гол пяткой в чемпионате Венгрии
Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Будафок" 4:1.

Последний гол гостей в этом поединке записал на свой счет атакующий полузащитник Иван Петряк - украинец пяткой поразил ворота соперника на 90-й минуте.

Этот гол стал первым в текущем сезоне для 26-летнего хавбека.

Видео гола украинца

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В статье: Иван Петряк чемпионат Венгрии МОЛ Фехервар
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