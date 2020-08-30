ВИДЕО как Петряк забил гол пяткой в чемпионате Венгрии

В матче 3-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде разгромил "Будафок" 4:1.

Последний гол гостей в этом поединке записал на свой счет атакующий полузащитник Иван Петряк - украинец пяткой поразил ворота соперника на 90-й минуте.

Этот гол стал первым в текущем сезоне для 26-летнего хавбека.

Видео гола украинца